РИАМО - 21 июл. Людям, которые отправляются в отпуск, необходимо помнить об опасности использования общедоступных Wi-Fi сетей, сообщает Газета.ru.

«Хакеры нередко сидят в кафе или аэропортах в ожидании, когда путешественники войдут в общедоступную Wi-Fi сеть, чтобы начать охоту за данными ничего не подозревающих людей», — сказал эксперт по защите от неизвестных угроз Check Point Software Technologies Сергей Невструев.

По его словам, необходимо обращать внимание на людей, которые могут подсмотреть важные данные на экране устройства - информацию по банковской карте или пароли от соцсетей. Эксперт порекомендовал приобрести специальную пленку для дисплея, ограничивающую угол обзора.

«Кибератаки, связанные с путешествиями, могут произойти еще до начала поездки. Убедитесь в надежности туристического сайта, который вы используете. Мошенники часто создают копии оригинальных сайтов и притворяются, что предлагают роскошные поездки со скидками, для того чтобы украсть вашу личную информацию», — отметил Невструев.