РИАМО - 21 июл. Московская область станет первым регионом России, который начал внедрять инновационный каталог библиотечных фондов. Он будет больше ориентирован на запрос читателя, сообщает министерство культуры региона.

Новый библиотечный каталог сможет конкурировать с популярными аналогами. Нововведение выведет поиск нужной книги на новый уровень.

Каталог позволяет искать издание по всему региону, он оснащен оперативной навигацией. Простой интерфейс с современным дизайном сделает сервис доступным даже для детей.

Инновацию разработали специалисты Московской губернской универсальной библиотеки.

Формирование началось на базе библиотек 13 городских округов Подмосковья.

В течение 2021 года каталог на портале bibliomo.ru пополнится более чем 100 тыс. наименований книг.