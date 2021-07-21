РИАМО - 21 июл. С 16 по 17 июля в Ханты-Мансийске прошел семинар-совещание, посвященный управлению пилотными проектами в рамках реализации соцзаказа на оказание госуслуг. В нем приняли участие члены правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

На семинаре федеральные эксперты и представители 18 субъектов страны обсудили схемы управления и поделились опытом реализации социальных заказов. Они рассказывали о проектах в сфере туризма и санаторно-курортного лечения, при реализации образовательных программ, занятости и спортивной подготовке.

Главной задачей встречи была разработка единого подхода к внедрению соцзаказа на территории регионов, определенных правительством страны.

Первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова сделала доклад о разрабатываемых мерах, направленных на повышение доступности и рост популярности туризма для школьников. В качестве модератора сессии в работе экспертной группы принял участие исполняющий обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«Московская область обладает высоким туристским потенциалом, именно поэтому мы принимаем участие в пилотном проекте по апробации социального заказа в сфере туризма. Речь идет об организации образовательных туристических поездок для школьников с 5-го по 9-й классы», — сообщил по итогам совещания Алексей Шимко.

Он добавил, что у региона есть большой опыт по организации такого рода поездок для детей на предприятия народно-художественных промыслов региона. В течение 1 полугодия 2021 года в таких поездках побывали более 40 тыс. детей.

Участники совещания пришли к заключению, что внедрение соцзаказа поспособствует повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг. На это повлияет привлечение поставщиков услуг негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды.

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