РИАМО - 21 июл. На портале объектов долевого строительства Московской области можно узнать информацию о строящихся в регионе многоквартирных жилых домах. С начала 2021 года на портале зарегистрировались более 123 тыс. новых пользователей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

На портал занесены все многоквартирные дома в Подмосковье, в которых действуют договора долевого участия. Пользователи могут найти информацию о строительно-монтажных работах на объектах. Также на портале есть сведения о проблемных объектах.

«Портал долевого строительства запущен министерством жилищной политики в целях обеспечения прозрачности и доступности информации о ходе восстановления прав и законных интересов граждан-соинвесторов. С начала 2021 года на сайте зафиксировано более 123 тыс. новых пользователей и 495 тыс. просмотров страниц. Это на 55% больше, чем за первый и второй квартал 2020 года», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.