РИАМО - 21 июл. В 2020 году в Подмосковье начали реализовывать федеральную целевую программу, в рамках которой на территории региона уже отреставрировали 65 памятников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Активная работа в этом направлении продолжается. В 2021 году в порядок приводятся 23 объекта. На эти цели выделили 36,6 млн рублей.

Всего на территории Подмосковья насчитывается 3015 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Порядка 700 из них необходимо реконструировать.

В настоящее время все памятники оцифрованы. Их можно найти на интерактивной карте на сайте япомню.рф. Там указано местоположение и фотографии мемориалов, памятных табличек и постаментов с военной техникой.

Мониторинг работ по реставрации военных мемориалов проводят депутаты Мособлдумы, а также волонтеры.