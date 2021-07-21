РИАМО - 21 июл. Правильный рацион питания позволит победить гастрит без лекарств, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такого мнения придерживается нутрициолог Яна Фрай. Следует включить в рацион растительную пищу и снизить количества мяса. Это поможет победить недуг.

Способ специалист выяснила на своем опыте, так как боролась с хронической болезнью в течение 30 лет.

Фрай отметила, что человек не относится к хищникам по своей природе, поэтому ЖКТ не может переварить обильное количество мясной пищи. У людей не высокая кислотность желудочного сока и длинный кишечник, в отличие от хищников. Поэтому не все белки перевариваются, начинают разлагаться и выделяют повреждающие стенки желудка токсины.