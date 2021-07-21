РИАМО - 21 июл. Россия провела учения для проверки устойчивости Рунета в условиях отключения от глобальной Сети, по предварительным данным, учения прошли успешно, сообщает РБК.

Учения проходили с 15 июня по 15 июля. В них приняли участие все мобильные операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Содержание учений не уточняется.

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», - сказал источник на телекоммуникационном рынке.

Предыдущие публичные учения прошли в конце декабря 2019 года в Москве, Ростове, Владимире и других городах. По их итогам власти отметили, что готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, а также обеспечивать устойчивое функционирование интернета в России.