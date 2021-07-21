РИАМО - 21 июл. С 21 июня, когда в Подмосковье стартовала программа социальной газификации, голубое топливо получили 1 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
В рамках программы подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.
«На данный момент «Мособлгаз» выполняет строительно-монтажные работы в более 100 населенных пунктах. До конца года мы завершим работы в 1112 населенных пунктах», – отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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