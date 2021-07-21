РИАМО - 21 июл. Вакцинация от коронавируса позволяет защитить человека от смерти или тяжелого течения болезни в случае инфицирования, сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук.

«Вакцинация – это тот инструмент, уникальный инструмент, который есть у человечества, чтобы взять инфекцию под контроль. Вакцина в первую очередь защищает от смертельных случаев и от тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Это нужно понимать. Те вакцины, которые есть, у нас дают 100%-ную гарантию от данных ситуаций», - сказал Савчук.

По его словам, для победы над коронавирусом необходимо наращивать объем вакцинации, чтобы появился коллективный иммунитет. Он позволит защитить людей, которые не могут привиться.

Врач добавил, что после вакцинации необходимо соблюдать все меры санитарной безопасности. Через месяц вакцинированный человек может стать донором плазмы для лечения заболевших.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Еще 5 москвичей выиграли автомобили за прохождение вакцинации. Победителей еженедельно выбирают случайным образом.

- В Москве возбудили 2 дела о подделке медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid‑19. Сертификаты приобретались для получения QR‑кодов для посещения ресторанов.

- Московские врачи настоятельно рекомендуют онкобольным прививаться от коронавируса. Наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

- Еще 1 997 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 295 499 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.