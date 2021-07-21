РИАМО - 21 июл. С 2011 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Москве 82,8 млн кв. м недвижимости. В настоящее время они строят 43,5 млн «квадратов», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями столичного инвестиционного сообщества, на которой были подведены итоги работы инвесторов.

Так, с 2011 года инвесторы построили в столице 34,3 млн кв. м жилья, 1,9 млн кв. м объектов образования и здравоохранения, 9,5 млн кв. м административно-деловых объектов.

Площадь построенных объектов физкультуры и спорта составляет 1,2 млн кв. м, торговли и услуг – 5,3 млн кв. м, производственных объектов – 1,5 млн кв. м, объектов гаражного назначения – 4,3 млн кв. м, культурного назначения – 0,9 млн кв. м, других объектов инфраструктуры – 5,1 млн кв. м.

В процессе строительства в Москве находятся 50 млн кв. м недвижимости, из них 43,5 млн кв. м строят инвесторы.