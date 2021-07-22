Московская область занимает лидирующие позиции по рождаемости в РФ по итогам 2020 года. Во многом этому способствуют современные перинатальные центры, высококвалифицированные специалисты и современные методики. О том, как перинатальные центры работали в пандемию и какова ситуация с партнерскими родами сейчас, об уникальных случаях выхаживания недоношенных детей и суперсовременных стандартах родов, применяемых в регионе, РИАМО рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

- Светлана Игоревна, в Подмосковье работает несколько перинатальных центров. Расскажите, чем они отличаются от родильных домов и в каком случае женщине нужно обращаться именно в перинатальный центр?

- В Московской области работает шесть перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Как правило, перинатальные центры, в отличие от родильных домов, принимают на роды пациенток с высокой группой риска, с любыми самыми сложными случаями и ситуациями.

Когда у женщины не только с акушерской, гинекологической стороны проблемы, но и экстрагенитальная, соматическая патология, когда есть угрозы преждевременных родов, невынашивания беременности, когда возникает необходимость выхаживания детей с экстремальной или очень низкой массой тела – здесь на помощь нам приходят такие крупные медицинские кластеры, как перинатальные центры.

- Очевидно, что для этого требуются высококвалифицированные кадры. Как и где готовят таких специалистов?

- Стоит отметить, что МОНИИАГ готовит профессиональные кадры в данной области. Кроме того, в перинатальных центрах есть симуляционные центры для непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов. Перинатальные центры тем и отличаются, что имеют в своем распоряжении мультидисциплинарные команды высококвалифицированных специалистов, слаженность работы которых направлена на решение любой самой сложной задачи, как со стороны здоровья матери, так и ребенка, что приводит к высокому результату.

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- Насколько популярны подмосковные перинатальные центры среди жителей других регионов?

- Перинатальные центры Московской области выбирают не только жительницы области, но и других регионов. По статистике за 2020 год, приехали к нам на роды порядка 15% пациентов из других регионов и порядка 6% - это граждане других стран, не только из ближнего зарубежья, но и дальнего. Особенно отрадно, что к нам приезжают рожать не только первых детей, но возвращаются за вторыми и третьими.

- Как Вы думаете, с чем это связано?

- Конечно, это не случайное стечение обстоятельств. Чем отличаются роды в наших перинатальных центрах? Тем, что, помимо профессионального подхода, хорошего оснащения оборудованием, помимо стандартов, которые соответствуют самым высоким мировым уровням, у нас есть тот комфорт, та безопасность, то построение процессов, которые создают уникальную атмосферу и делают наши перинатальные центры столь популярными среди женщин.

Важно и то, что наши перинатальные центры находятся в экологически чистых местах. Сама архитектура зданий и интерьер, доброжелательное отношение создают благоприятную атмосферу, и этот фактор способствует возвращению женщин к нам. За прошлый год мы имеем самую высокую рождаемость по Центральному федеральному округу и занимаем первое место в РФ по темпу роста рождаемости.

- Могут ли будущие родители заранее познакомиться с условиями, которые предлагают перинатальные центры? И возможно ли это сделать во время пандемии?

- Да, конечно. Так и делают многие будущие родители, особенно когда ждут первенца. У нас проводятся дни открытых дверей.

Конечно, в период пандемии коронавируса действовали ограничительные меры, но мы перешли на онлайн-формат и активно предлагали поучаствовать в онлайн-школах будущих родителей и пройтись маршрутом пациента по перинатальному центру, отвечали на все вопросы.

- Давайте поговорим о самих родах. Может ли сегодня женщина сама выбрать способ рождения ребенка?

- Сегодня женщины часто выбирают разные способы родоразрешения и мы, конечно же, прислушиваемся к ним, если нет медицинских противопоказаний, даем профессиональные рекомендации.

Мы стараемся создать уникальную атмосферу, чтобы впечатления от родов были наиболее благоприятными.

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- Расскажите, какие инновационные методики применяются в перинатальных центрах Подмосковья?

- Все инновационные методики, которые существуют в нашей стране и даже за рубежом, внедрены в Московской области. Мы – лидеры в акушерстве и гинекологии.

Каждый перинатальный центр имеет свои особенности. Например, МОПЦ, являющийся якорным ПЦ, ориентирован на оказание помощи женщинам с врожденными пороками сердца у плода, с фето-фетальным синдромом при многоплодной беременности, которым необходимо применение фетальных хирургических вмешательств. Видновский ПЦ – на оказание помощи женщинам с врастанием плаценты в область рубца на матке и риском акушерских кровотечений, МОЦОМД – на оказание помощи беременным с врожденными пороками развития плода, требующими различных видов хирургического лечения.

С каждым годом наши ПЦ внедряют в свою работу все новые и новые технологии. Например, в МОПЦ внедрена уникальная технология перитонеального диализа у новорожденных с неимунной водянкой, которая позволяет спасти малышей в самой тяжелой ситуации. Успешно применяются хирургические методы лечения открытого артериального протока, новые методы лечения ретинопатии, т. е. технологии, позволяющие не только сохранить жизнь, но и здоровье нашим самым маленьким пациентам.

- Проводится ли подготовка к родам в самих центрах? Например, занятия йогой или консультации с психологом?

- Всем женщинам настоятельно рекомендуем посещать школы для будущих мам. Все пожелания, которые высказывают наши будущие родители, мы стараемся внедрять. В наших центрах проходят занятия лечебной физкультуры, занятия йогой. Большим спросом пользуются у нас танцы в родах или пескотерапия. Мы стараемся сделать все, чтобы женщина получила психологическое раскрепощение, комфорт, чтобы она чувствовала себя защищенной и избавилась от страха перед родами.

В последнее время больше откликов на участие в школах идет со стороны будущих пап. Если раньше каждый седьмой партнер участвовал в школах совместно с беременной женщиной, то по итогам 2019-го и 2020 года каждый пятый партнер посещает наши школы и выражает желание участвовать в родах. Это замечательно, и мы стараемся привлечь партеров для того, чтобы создать психологический комфорт вокруг женщины и привлечь внимание будущих отцов к заботе о будущей матери и ребенке, обучаем, как помогать женщине во время начала родовой деятельности, уходу за ребенком.

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- То есть можно сказать, что число партнерских родов увеличилось?

- Пандемия коронавируса внесла свою лепту, но сегодня данное обстоятельство разрешено, и сейчас каждый желающий может принимать участие в партнерских родах. Да, есть необходимые требования по медицинскому обследованию. Но, что отрадно, мы имеем возможность удовлетворить каждую пару в желании участия в партнерских родах.

Мы видим, что возможность благоприятного исхода родоразрешения в разы выше при присутствии партнера. Женщина более спокойна, чувствует себя в безопасности, когда рядом находится близкий человек. Женщины также выбирают себе помощниц в родах – доул. Такая услуга также набирает популярность. Сейчас молодые пары все чаще выбирают перинатальные центры по наличию такой возможности.

- Для будущего папы роды – это тоже испытание. Проводятся ли с мужчинами инструктажи и консультации?

- С папами проводится не только инструктаж. Мы им настоятельно рекомендуем принимать участие в школах будущих родителей. Процесс подготовки к родам довольно длительный. При нормальном течении беременности он занимает девять месяцев.

Мужчине необходимо регулярно посещать школы не только в целях моральной подготовки, но и практической, чтобы подготовиться к дальнейшему уходу за ребенком, помочь маме. Когда женщина чувствует рядом надежную опору, близкого человека, конечно же, это дает благоприятный эффект.

- Расскажите поподробнее, как проходит процесс встречи малыша?

- Первые, кто встречает малыша, – это руки акушера. Раннее прикладывание малыша к груди, когда малыш получает первую каплю грудного молока. Это очень важно, так как с первой каплей материнского молока в организме ребенка запускаются все жизненно важные процессы. Даже если он родился недоношенным, при отсутствии медицинских противопоказаний мы стараемся обязательно предложить малышу грудное молоко. У нас все специалисты перинатальных центров и родильных домов обучены по программе «Больница, доброжелательная к ребенку» технологиям по поддержке грудного вскармливания.

- Какую помощь оказывают перинатальные центры, если ребенок родился преждевременно?

- Все зависит от веса малыша и срока беременности. В подобных случаях применяются разные технологии и создаются определенные условия для того, чтобы ребенок дальше мог расти здоровым и крепким.

В зависимости от тяжести состояния ребенку оказывается весь объем медицинской помощи, в ряде случаев это перевод ребенка на ИВЛ и помещение его в кувез. Мы стараемся, чтобы мамы принимали активное участие в выхаживании малыша даже в реанимации. Все необходимое современное высокотехнологичное оборудование представлено в перинатальных центрах Подмосковья.

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- Есть ли в перинатальных центрах специалисты, которые могут оказать срочную помощь в случае непредвиденных родов?

- При Московском областном перинатальном центре в Балашихе работает крупный реанимационный выездной центр. Выездные бригады оказывают быструю помощь. При необходимости они эвакуируют маленького пациента в перинатальный центр из родильного дома.

Если есть медицинские показания, в перинатальном центре в Балашихе с помощью специального оборудования и специалистов применяются методы лечения, которые позволяют успешно выхаживать детишек, рожденных раньше срока.

- Какой процент таких новорожденных врачам удается спасти и выходить?

- Процент выхаживания зависит от срока гестации (зрелости плода – ред.), от веса ребенка и от многих факторов, которые связаны с самой женщиной, есть ли у нее какая-то патология, какой у нее акушерский и соматический анамнез. По статистике, с высокой степенью зрелости ребенка выхаживание достигает свыше 95%. Если говорить о низких сроках гестации, то выхаживание составляет порядка 86-87%, что соответствует мировым стандартам.

- Какой самый маленький вес был зафиксирован у спасенных новорожденных в перинатальных центрах нашего региона?

- Наши центры позволяют выхаживать экстремально низкую и очень низкую массу тела у новорожденных. Вес самого маленького ребенка у нас был 380 граммов – это экстремально низкая масса тела. Сегодня ему уже три года, он хорошо развивается.

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- Расскажите, какие коррективы внесла пандемия в работу перинатальных центров?

- Конечно, пандемия коронавируса повлияла на все наши процессы. Хотя в области создана система маршрутизации, были выделены определенные родильные дома: в Сергиевом Посаде, Балашихе, Егорьевске. То есть безопасность процессов была полностью обеспечена. Во всех перинатальных центрах существуют мельцеровские боксы – это изолированное пространство с отдельным входом и выходом, которое полностью изолировано от остального здания. Они могут работать как самостоятельные родовые залы и оказывать помощь автономно.

Не только при коронавирусной инфекции, но и при любой другой помощь женщине может быть оказана в абсолютно безопасных условиях. Кроме того, для рожениц проводились постоянные консультации. В части родов мы полностью справились с коронавирусом.

- С 2019 года в регионе начали выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». Что представляют из себя эти наборы?

- Роженицам предлагается выбрать подарочный набор или единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Привлекалось очень много мам для выбора содержимого набора. Все подобрано с любовью и со вкусом. Все предметы в наборе безопасны, сертифицированы и в основном произведены в Московской области.

Саму подарочную коробку можно использовать в дальнейшем для хранения детских вещей. Внутри лежит комплект детской одежды, предусмотренный не только для новорожденного, но и для ребенка первого года жизни. Есть средства по уходу как для малыша, так и для мамы.

- Что мамы выбирают чаще – набор или денежную компенсацию?

- На сегодняшний день до 8% выбирают подарочный набор, а остальные – денежную выплату. Но в основном денежную выплату выбирают родители, у которых уже есть дети, когда еще остались вещи от первого ребенка.

- Женщины из других регионов тоже могут получить набор «Я родился в Подмосковье»?

- Да, причем мамы, которые приезжают к нам из других регионов, с удовольствием выбирают подарочную коробку. Сам бокс брендированный, а внутри вложен информационный материал с полезными советами от ведущих экспертов и даже дневник мамы, куда можно вклеивать фотографии, оставлять заметки.

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- Стала ли процедура получения свидетельства о рождении и других документов для малыша в области проще?

- В каждом родильном доме и перинатальном центре у нас работают отделы ЗАГС – это очень удобный сервис для родителей, поскольку он позволяет, не выходя из родильного дома, оформить все документы на малыша: свидетельство о рождении, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, СНИЛС, ИНН, заявление на получение материнского капитала. Далее ребенка сразу прикрепят к поликлинике и даже помогут выбрать детский сад и забронировать там место, не выходя из роддома.

- В регионе работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Насколько популярен сервис и какую помощь там можно получить?

- Мы считаем, что call-центр – это важный инструмент в помощи будущим родителям и не только им, ведь нам часто звонят и заботливые бабушки, не только по вопросам родов, но и консультируются в дальнейшем.

Центр очень помог в период пандемии, так как звонок исключал поездку в медицинскую организацию. Мы с удовольствием консультируем по всем вопросам, в том числе можем записать к психологу.

- Хотя Московская область демонстрирует высокие показатели рождаемости, как в регионе работают с бесплодием?

- Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), криопротокол – эти технологии позволяют исполнить заветную мечту стать родителями. Напомню, что в Московской области это бесплатно, в рамках полиса ОМС. В Подмосковье в прошлом году после успешно проведенных процедур на свет появились более 2000 детей.

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- И такой интимный вопрос. В каком случае родителям стоит обратиться за консультацией?

- Есть несколько случаев, когда женщине стоит обратиться за консультацией: если вам до 35 лет и в течение одного года регулярной половой жизни в одном браке беременность не наступает, а также если вам больше 35 лет и в течение шести месяцев регулярной половой жизни в одном браке беременность так же не наступает. Кроме того, следует обратиться к врачу, если у партнеров были оперативные вмешательства на репродуктивных органах.​

- Хотелось бы закончить на положительной ноте. Расскажите последний яркий случай спасения малыша?

- Наши врачи ежедневно спасают. Но из последних ярких примеров – новорожденные девочки с гастрошизисом. Это достаточно редкое заболевание, у детей внутриутробно не формируется передняя брюшная стенка и через нее выпадают внутренние органы. Девочки родились в конце декабря и сам факт их появления на свет – уже новогоднее чудо. Ведь, к сожалению, врачи часто рекомендуют с таким диагнозом прерывать беременность (патологию можно обнаружить на первом скрининге – ред.), так как относительно недавно технологии и квалификация врачей не позволяли спасти малыша. Через несколько часов после рождения обеим девочкам провели операцию. Врачам удалось добиться восстановления работы кишечника, избавиться от инфекции и сделать первичную радикальную пластику передней брюшной стенки. Врачи спасли 5 детей с этим диагнозом в 2020 году.

Так что мы рекомендуем будущим родителям при любых проблемах или вопросах не принимать поспешных решений и приезжать в наши перинатальные центры. Приглашаем будущих родителей к нам на консультацию и роды.