РИАМО - 21 июл. Роскачество дало рекомендации по отбору фруктов и ягод для домашней заморозки. Прежде всего специалисты обратили внимание на цвет плода, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фрукт для заморозки не должен быть слишком ярким или чересчур бледным. Он также не должен быть поврежден. Лучше всего выбирать плоды без темных пятен и вмятин.

Правильный подбор фруктов и ягод позволит сохранить полезные витамины при заморозке на зиму.

Рекомендуется применять два вида заморозки ягод - шоковая или сухая. Ягоды и фрукты перед заморозкой следует освободить от косточек. Замораживать можно плоды как целиком, так и в перетертом виде. Также можно заморозить ягоды в формочках для льда.

Хранить замороженные ягоды рекомендуется в небольших пакетах или контейнерах. Повторно замораживать их не следует.