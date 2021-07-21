РИАМО - 21 июл. Пик наступившего в Москве похолодания придется на предстоящую пятницу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе наступит «обвал холода».
«Москва окажется на самом дне «холодного колодца» к пятнице», - сказал Тишковец.
С воскресенья лето вновь отвоюет свои позиции, столбики термометров снова поднимутся до +25...30 градусов.
Врачи ранее предупреждали, что 30-градусная жара приводит к функциональному сбою в работе организма и снижению иммунитета.
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