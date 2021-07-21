РИАМО - 21 июл. На юго-западе Москвы водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 5-летнего мальчика, который катался на самокате, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 145 по Южнобутовской улице. Ребенок уехал немного вперед от отца, который шел позади.

Мальчика госпитализировали с ссадинами живота и головы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Родителям напомнили, что нужно внимательно следить за детьми и не позволять им выбегать на проезжую часть и выезжать на нее на самокате или велосипеде.