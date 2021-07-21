РИАМО - 21 июл. На Ваганьковском кладбище в Москве отреставрируют могилу актера, театрального режиссера и педагога Юрия Завадского. Работы запланированы на 2022-2023 год, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

«Мосгорнаследие продолжает плановую работу по реставрации отдельных захоронений и надгробных сооружений, являющихся объектами культурного наследия. Реставраторы с большим вниманием подходят к сохранению этих объектов», - сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов.

Специалисты восстановят все поверхности памятника и устранят видимые дефекты. Точный перечень работ будет определен позднее.

В рамках разработки научно-проектной документации эксперты проведут историко-архивные и библиографические исследования, познакомятся с инженерно-техническими объекта и опишут будущие решения.

В последние годы в Москве уже провели реставрацию некрополей Морозовых на Рогожском и Третьяковых на Даниловском кладбище, надгробия народного артиста СССР Георгия Нэлеппа на Новодевичьем и могилу дважды Героя СССР Георгия Паршина на Ваганьковском кладбище и других объектов.