РИАМО - 21 июл. Инспекторы эконадзора провели рейд в Одинцовском городском округе, откуда поступает информация о гибели уток, рассматривают несколько версий произошедшего, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Чтобы выяснить точную причину гибели уток, специалисты отбирают пробы воды в водоемах, а также биоматериал для анализа.

«В первую очередь, отмечу, что массовой гибели уток не произошло, речь идет о нескольких птицах. Уже получены отрицательные результаты анализа на птичий грипп, орнитоз, болезнь Ньюкасла. Ждем остальные данные», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, птицы погибают довольно часто в разгар лета. Самая распространенная причина – пищевое отравление сине-зелеными водорослями, которые массово размножаются в жару, либо испорченным кормом.

В таких случаях чаще всего гибнут молодые особи, а также птицы с ослабленным иммунитетом. Сотрудники Минэкологии продолжают отслеживать ситуацию в Одинцовском и других округах Подмосковья.