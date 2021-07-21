РИАМО - 21 июл. Еще 5 автомобилей разыграли между москвичами, которые сделали прививку против Covid-19 в период с 12 по 18 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Победителями в программе стимулирования вакцинации за прошлую неделю стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна.

Их определили методом случайного выбора в эфире телеканала «Москва 24». Затем организаторы сами звонят им с номера телефона: +7 (495) 870-36-00 и рассказывают, как получить приз.

Проверить собственную победу можно в специальном сервисе. Нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта

Пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках столицы по предварительной записи, а также без нее в мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Еще 5 москвичей выиграли автомобили за прохождение вакцинации. Победителей еженедельно выбирают случайным образом.

- В Москве возбудили 2 дела о подделке медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid‑19. Сертификаты приобретались для получения QR‑кодов для посещения ресторанов.

- Московские врачи настоятельно рекомендуют онкобольным прививаться от коронавируса. Наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

- Еще 1 997 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 295 499 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.