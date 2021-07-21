РИАМО - 21 июл. Президент России Владимир Путин согласился, что в стране сложилась острая ситуация с ценами на основные товары, прежде всего, продукты питания, сообщает Газета.ru.

«Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора», - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Путин отметил, что тема роста цен уже неоднократно обсуждалась. Президент также попросил членов кабмина доложить о ситуации.

«Борщевой» набор - это такие сезонные овощи, как капуста, лук, картофель, морковь, свекла. Также в «набор» входят огурцы и помидоры.

Ранее Путин отметил, что Россия в целом преодолела экономические последствия пандемии коронавируса. Глава государства считает, что принятые меры позволят уверенно перейти к экономическому росту уже в 2021 году.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>