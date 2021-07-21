РИАМО - 21 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое изменяет правила внесения отметок в паспорт гражданина РФ, в том числе о браке и детях, сообщает РИА Новости.

Ряд сведений теперь можно вносить в паспорт по желанию. Это данные о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Остаются обязательными отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской обязанности.

Уже в декабре 2021 года в Москве начнут выдавать первые паспорта в виде пластиковой карты с персональными данными и биометрией.

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