РИАМО - 21 июл. Заторы на дорогах столицы в среду вечером достигли 7 баллов из 10 возможных, самые сильные пробки образовались в центре города, на ТТК и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре загружено движение на Покровском бульваре, Лубянском проезде, набережных и Садовом кольце в Таганском районе, а также в районе «Сухаревской» и «Добрынинской».

На Третьем транспортном кольце сильные пробки в Лефортовском тоннеле, на юге магистрали и на пересечении с Ленинградским проспектом.

«Бордовые» пробки возникли на улице Красная Пресня, Люсиновской улице, Ленинградском проспекте, улице Сайкина, Ленинском проспекте, проспекте Мира и на Варшавском шоссе.

На МКАД сильные заторы наблюдаются на юго-востоке магистрали, и чуть менее сильные в западной части кольца.

К 20 часам вечера пробки должны снизиться до 4 баллов, позже дороги станут свободны.