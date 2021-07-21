РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Командир общественной организации «Народная дружина Люберецкого округа» Игорь Чивирев награжден благодарственным письмом губернатора Московской области за активную общественную деятельность по охране общественного порядка и профилактику правонарушений на территории городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Благодарственное письмо вручил заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, который поблагодарил Игоря Чивирева и его сотрудников за активное участие в мероприятиях по оказанию помощи жителям городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Игорь Чивирев начал свою деятельность в общественной организации правоохранительной направленности в 2015 году.

В 2019 году общим собранием народных дружинников Люберецкого округа Игорь Чивирев был избран командиром общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина Люберецкого округа», общей численностью 14 народных дружинников.

В рядах народной дружины Чивиревым проведено более 10 тыс. профилактических бесед с лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и распивающими спиртные напитки в общественном месте, оказано содействие в выявлении и раскрытии 68 преступлений и более 500 административных правонарушений.

В период действия режима повышенной готовности в Подмосковье из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введения самоизоляции граждан дружина Люберецкого округа совместно с волонтерскими движениями муниципалитета помогала врачам, борющимся за жизнь пациентов, маломобильным людям, пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями.

За период самоизоляции на территории Московской области народной дружиной г.о. Люберцы было развезено более 1 тыс. наборов с необходимыми медикаментами и продуктами питания первой необходимости. Совместно с сотрудниками полиции общественники выходили в каждодневное патрулирование улиц для выявления и пресечения нарушений режима самоизоляции. За что командир общественной организации Игорь Чивирев в 2021 году был награжден почетной грамотой Главы городского округа Люберецы.