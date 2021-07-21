РИАМО - 21 июл. Сотрудники «Мособлпожспаса» принимают участие в обеспечении безопасности на XV Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. От учреждения на площадке МАКС-2021 работают 3 единицы техники и 15 человек, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий требует комплексного подхода и слаженной работы. От «Мособлпожспаса» на МАКС задействованы сотрудники пожарной части №340 и пожарно-спасательной части №343.

«Ключевыми факторами надежной защиты являются хорошо подготовленные работники, исправное пожарно-спасательное оборудование, грамотное планирование и оперативное реагирование на неблагоприятные ситуации во время проведения мероприятий», - пояснил заместитель начальника Люберецкого территориального управления «Мособлпожспаса» Михаил Иванов.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. На выставочной площадке проводится демонстрация новейших разработок отечественных и зарубежных авиастроителей.