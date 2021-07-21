РИАМО - 21 июл. Мособлизбирком на 213-м заседании отказал в заверении списка кандидатов в депутаты Московской областной думы по единому избирательному округу от регионального отделения Партии роста, сообщается в Telegram-канале избиркома.

Партия роста представила в Избирательную комиссию Московской области список, включающий 90 кандидатов. Однако большая часть кандидатов не представила всех необходимых документов. Среди них - сведения о размере и источниках доходов, об имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, о недвижимости за пределами России и об источниках доходов, на которые это имущество приобретено.

Также не были представлены сведения о расходах кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей и другие документы, необходимые для заверения списка.

Учитывая данные обстоятельства, из списка кандидатов были исключены 67 человек. В списке осталось 23 кандидата в составе 12 территориальных групп. Законом предусмотрено, что число территориальных групп не может быть меньше 13. Этот факт явился ключевым основанием для отказа в заверении полного списка кандидатов от Партии роста.

Список кандидатов в депутаты Московской областной думы по одномандатным избирательным округам от Партии роста заверен. В список вошел 21 кандидат.

Ранее Мособлизбирком заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от КПРФ, ЛДПР, партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Мособлдумы. В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.