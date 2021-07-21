РИАМО - 21 июл. С 24 по 25 июля в Орехово-Зуевском городском округе пройдет экокемпинг. В нем примут участие свыше 70 экоактивистов и волонтеров, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Они создадут единое экологическое сообщество и в дальнейшем будут продвигать совместные проекты.

Двухдневный поход станет завершающим этапом акции #ПриезжайтеВГости. В программу войдет плоггинг, «мусорная рыбалка (очистка водохранилища), экоквест «Стратег», лекции и тренинги от экспертов, а также создание проектов и идей. Вечером запланированы творческие мероприятия.

В прошлом году в Подмосковье у туристов пользовался популярностью отдых на природе. Гости и жители региона посещали экофермы, кемпинги, глэмпинги, ездили на рыбалки.

В комитете по туризму региона считают, что на это повлиял карантин и усталость жителей мегаполиса и области от урбанистической жизни. К тому же, кемпинги в Подмосковье располагаются в самых живописных местах.