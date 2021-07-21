РИАМО - 21 июл. В среду в Дзержинском прошло заседание совета депутатов. На нем главой муниципалитета избрали Сергея Будкина, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

По закону, глава Дзержинского избирается советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

До этого Будкин был врип главы городского округа. Ранее занимал должность заместителя главы администрации Дзержинского – начальника административного управления.