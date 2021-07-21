РИАМО - 21 июл. Судья Сергей Груздев, приговоривший экс-полицейских по делу Ивана Голунова, подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию с 19 июля, сообщает «Говорит Москва».

Приговор бывшим правоохранителям Мосгорсуд вынес в мае. Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева осудили на 8 лет колонии общего режима. Денис Коновалов получил 5 лет, а Игорь Ляховец – 12.

Кроме того, суд удовлетворил иск журналиста о возмещении морального вреда в размере 5 млн рублей – каждый должен выплатить по 1 млн рублей.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Позднее стало известно, что вещества Голунову подбросили сотрудники полиции.