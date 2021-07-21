РИАМО - 21 июл. На второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» подано уже 24 заявки от производителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На звание лучшего в этом году будут претендовать не только участники и победители первого конкурса, но и новые бренды. В конкурсе примут участие Звенигородский дубовый кофе, помадка из Серпухова, Солнечногорский сорбет, Королевский сырный десерт, Коломенский березовый сироп, Раменский мед, Богородский пряник и другие», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в прошлом году Подмосковье представляли 25 уникальных брендов. «Сыры Московской области» стали одним из самых вкусных финалистов и вошли в число победителей.

Сейчас на конкурс «Вкусы России» заявлено 215 участников из 47 регионов. Помимо Московской области больше всех заявок подали Ростовская и Челябинская области. Более 60 региональных брендов участвуют в конкурсе впервые.

Прием заявок проходит с 16 июня по 1 сентября. Конкурс нужен, чтобы развивать сельское хозяйство страны, а также помочь в продвижении продукции фермеров, в том числе за рубежом.

Например, участники прошлого года получили возможность представить свои товары в павильонах Российского экспортного центра в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме.