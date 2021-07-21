РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. На предприятии ООО «Кирелис» - современный центр материально-технического снабжения работает порядка 130 человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и куратор окружного ЦУР, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетили ООО «Кирелис» - современный центр материально-технического снабжения. Компания поставляет изделия из резины и полимеров для технических нужд.

«Компания «Кирелис» - крупнейший в Москве и Подмосковье поставщик технических изделий из резины, асбеста и полимеров для промышленных нужд. Ассортимент ООО «Кирелис» насчитывает более 7 тысяч наименований. На предприятии трудятся порядка 130 человек. В компании строго соблюдаются все предписанные меры эпидемиологической безопасности, больше половины сотрудников привиты от коронавирусной инфекции», - сказал Ружицкий.

«Предприятие «Кирелис» является сборщиком достаточно серьезной номенклатуры продукции. Это изделия из резины, асбеста, полимеров, которыми пользуется большое количество предприятий в различных сферах. Начиная от агропромышленности, машиностроения, нефтегазодобывающей, перерабатывающей промышленности», - отметил Роман Терюшков.

Как рассказала генеральный директор компании Людмила Кириенко, пандемия не повлияла на работу предприятия. Продукция ООО «Кирелис» востребована всегда. Вся предлагаемая продукция сертифицирована, ассортимент товаров постоянно обновляется и пополняется.