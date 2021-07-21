РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Подрядчик планирует завершить капремонт дороги в селе Покров Подольска к концу июля, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске продолжаются работы по капитальному ремонту региональных и муниципальных дорог. В частности, работы ведутся на улице Новая Слобода в селе Покров. Протяженность автодороги составляет 620 метров. Подрядчик проводит восстановление асфальтового покрытия, установку бордюров и обустройство тротуаров.

Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составит 2600 кв. м. Здесь также будут обустроены тротуары протяженностью 602 м. и площадью 662 кв. м. К работам подрядная организация приступила 15 июля. Ориентировочный срок окончания работ – конец следующей недели.

В настоящее время идет разработка грунта под устройство тротуара, установка бортового камня вдоль дороги, далее будет произведено фрезерование покрытия автомобильной дороги и укладка асфальтобетонного слоя на тротуарах и проезжей части.