РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июл. На прогулочных площадках детского сада №35 в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи установили дополнительные игровые элементы, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В ходе рабочего визита в дошкольное учреждение парламентарий вместе с заведующей Ириной Русаковой осмотрел территорию, проверил установку игровых элементов и пообщался с коллективом детского сада.

«К новому сезону за счет собственных средств детского сада для ребятишек были установлены 6 мини-домиков, новые песочницы с крышками и игровые столики, на которых можно лепить и рисовать. Силами работников продолжается обновление существующих игровых элементов - покраска машинок, веранд, посадка многолетних растений», - сказал Ефимов.

В ходе встречи с педагогами депутат рассказал о реализации государственных и муниципальных программ на территории Московской области и Балашихи.

По его словам, за последние 5 лет за счет средств областного и городского бюджетов, а также инвесторов в городе открыли свои двери 13 новых детских садов. В нынешнем году начали работать детские сады на улице Лётной в микрорайоне Авиаторов, на улице Твардовского в микрорайоне Южный на 80 мест и в ЖК «Измайловский лес» на 350 мест.

Ефимов рассказал и о проекте реконструкции пруда Коровка в Железнодорожном, который будет реализован в текущем году в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.

По завершению встречи он поблагодарил коллектив и руководителя детского сада за порядок на территории учреждения и активную подготовку к новому сезону. На новый учебный год в детском саду сформировано 7 групп, одна из которых – кратковременного пребывания.