РИАМО - 21 июл. В Русской православной церкви представили документ, где предлагают поэтапный вывод абортов по желанию из системы обязательного медицинского страхования, сообщает Федеральное агентство новостей.

Документ опубликован на сайте Синодального отдела Московского патриархата. В РПЦ считают, что сначала нужно запретить делать аборты женщинам, чей доход выше прожиточного минимума. Затем процедуру предлагают запретить для всех. Решение приняли по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению.

В церкви подчеркнули, что если женщина консультируется с врачом насчет аборта, то ей нужно общаться с психологом или социальным работником. Принять решение поможет прослушивание сердцебиения плода и просмотр его УЗИ-визуализации, считают в РПЦ.

Ежегодно в России аборт делают около 500 тыс. женщин, но показатель постепенно снижается.