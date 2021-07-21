РИАМО - 21 июл. В Москве на пересечении улицы Пречистенки с Чистым переулком столкнулись мотоцикл и грузовик коммунальных служб. В результате ДТП мотоциклист впал в кому, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, мотоцикл двигался по Пречистенке с заметным превышением скорости, на перекрестке транспортное средство столкнулось с грузовиком, выехавшим со второстепенной дороги.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы головы. Его в состоянии комы госпитализировали в больницу с первичным диагнозом - ушиб головного мозга и открытый перелом носа.

Госавтоинспекция Москвы проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.