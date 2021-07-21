РИАМО - 21 июл. Новостройку в Солнцеве передали под заселение по программе реновации. Всего в этом районе в программу включены 43 дома, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Новое жилое здание расположено по адресу: улица Щорса, д. 15. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел новый дом.

«Реновация пришла еще в один московский район – Солнцево. Здесь довольно большой пятиэтажный фонд, переезда ждут свыше 7,4 тыс. жителей района. Постараемся строить новые дома и предоставлять ключи от новых квартир максимально оперативно», – сказал Собянин.

Всего в этом районе города в программу реновации включены 43 дома. Для них определены пять стартовых площадок общей мощностью 159,2 тыс. кв. м жилья. По четырем площадкам ведутся строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации.

24-этажный жилой дом с подземным паркингом построен по индивидуальному проекту. Его фасад отделан панелями из черного керамогранита. Для кондиционеров предусмотрены специальные короба.

Здание рассчитано на 258 квартир. Их общая площадь - 14,6 тыс. «квадратов». Также в доме создана безбарьерная среда.

В этот дом переедут 180 семей - жители трех домов, расположенных в Боровском проезде. После расселения на месте снесенных старых домов возведут новый дом – для организации второй волны переселения жителей по реновации.