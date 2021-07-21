РИАМО - 21 июл. В Мытищах прошел совместный выездной рейд по проверке наличия оформленных договоров на вывоз мусора с территорий объектов торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками рейда стали представители Госадмтехнадзора Подмосковья, администрации г. о. Мытищи, Сергиево-Посадского регионального оператора. В этот раз они проверили торговые предприятия, расположенные по адресу: Ярославское шоссе, 118.

«Цель данного мероприятия – проверить наличие договоров у хозяйствующих субъектов на вывоз твердых коммунальных отходов, проверить состояние и содержание контейнерных площадок и расположенных на них контейнеров для сбора таких отходов. Сегодня выявили факт отсутствия договора на вывоз ТКО у одного из крупных арендаторов данной торговой точки. Выдано уведомление о явке в нашу инспекцию для выяснения обстоятельств», – сказал начальник территориального отдела №7 Государственного административно-технического надзора Московской области Андрей Царев.

Он добавил, что в случае если договор не будет представлен, то данному субъекту грозят штрафные санкции.

С 1 января 2019 года все предприятия и организации должны были заключить договоры на вывоз ТКО с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». В случае нарушения таких обязательств предусмотрены штрафные санкции.

«Законодательством Московской области предусмотрена административная ответственность за нарушение требований при сборе, вывозе и утилизации твердых коммунальных отходов. Штрафные санкции составляют для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей», – отметил Царев.

Он уточнил, что нет такой цели, чтобы сразу применять штрафные санкции.

«Мы даем время, проводим профилактические беседы и принуждаем предпринимателей заключать такие договоры. К сожалению, есть такие нерадивые хозяйствующие субъекты, которым приходится выписывать штрафные санкции», — пояснил Царев.

Начиная с 2020 года, на территории городского округа Мытищи за отсутствие договоров на вывоз мусора было привлечено к административной ответственности 26 хозяйствующих субъектов.