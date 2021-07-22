РИАМО - 22 июл. Сергиев Посад - единственный город Подмосковья, который входит в Золотое кольцо России. Жемчужина города - Троице-Сергиева лавра, где хранят мощи преподобного Сергия Радонежского. Тысячи туристов и паломников каждый день приходят в монастырь, чтобы полюбоваться видами и поклониться святому.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут о предзнаменованиях, которые еще в детстве определили судьбу Сергия Радонежского. Кроме того, речь пойдет о том, как жили и женились молодые на Руси, про настоящую родину Матрешки и где в Сергиевом Посаде делают сладости по рецептам XIX века.

1:51 — 5:07 Как возникла Троице-Сергиева Лавра

5:08 — 6:41 Детство Варфоломея – будущего Сергия Радонежского

6:42 — 9:06 Что посмотреть в монастыре

9:07 — 14:31 Быт русской деревни

14:32 — 18:22 Каких девушек на Руси не брали замуж

18:23 — 20:46 Как появилась матрешка

20:47 — 28:21 Где в Сергиевом Посаде перекусить в духе XIX века

28:22 — 30:06 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>