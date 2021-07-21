РИАМО - 21 июл. За первые шесть месяцев 2021 года москвичи подали почти 16 тыс. заявок на согласование перепланировки, эта цифра значительно больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава Мосжилинспекции Олег Кичиков.

«Москвичи стали чаще подавать заявки на согласование перепланировки. Для сравнения: в первом полугодии 2020 года мы получили 6,85 тысячи заявок, а за аналогичный период 2021-го – без малого 16 тысяч заявлений. Сейчас еженедельно в Мосжилинспекцию поступает более 600 заявок на получение услуги», — сказал Кичиков в интервью РИА Новости.

По его словам, эта тенденция связана с максимальным упрощением процедуры согласования.

«Теперь заявитель может сделать это дистанционно, нет необходимости заполнять какие-либо специальные формы и анкеты – достаточно загрузить на портале мэра и правительства Москвы проектную документацию и указать адрес помещения», - подчеркнул глава Мосжилинспекции.

Также Кичиков уточнил, что о ходе оказания услуги заявителя информируют в личном кабинете, там же доступна информация о принятом решении и о сроках. Кроме того, сроки оказания услуги сократили.