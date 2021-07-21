РИАМО - 21 июл. Сотрудники Московской областной таможни выявили и изъяли крупную партию полиграфической краски из Эстонии. В ней содержалось психотропное вещество, сообщает пресс-служба таможни.

При декларировании партии организация пыталась скрыть вещество в составе, использовав в технической документации не общепринятое название.

Сотрудники таможни изъяли 887 кг смеси, а во время следственных действий на складе организации обнаружилось еще 280 кг продукции.

По этому факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ в особо крупном размере), а также административные дела по статье 16.2 КоАП (недостоверное декларирование) и статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов).