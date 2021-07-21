РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 23 июля проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

Очередной прием граждан пройдет на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.