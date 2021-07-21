РИАМО - 21 июл. Врач-диетолог Маргарита Королева опровергла слова доктора и телеведущего Евгения Комаровского о том, что диабет не зависит от количества потребляемого сахара. Это заболевание носит мультифакторный характер, сообщает Nation News.
Королева объяснила, что диабет бывает нескольких типов.
Диабет и проблемы с избыточным весом запускают нарушения метаболических процессов, а также приводят к преждевременному старению.
Эксперт рассказала, как избежать диабета при избытке массы тела.
«Необходимо изменить свое питание, а также придерживаться физической активности. Отмечу, что активным потребителем глюкозы, прежде всего, являются мышцы. Поэтому их необходимо заряжать энергией», — объяснила эксперт.
Королева посоветовала избегать употребления в пищу углеводов: фруктов, кондитерских и хлебобулочных изделий. Лучше всего остановить свой выбор на натуральных и сезонных продуктах. Они помогут наладить работу организма.
«Именно такие продукты позволяют человеку получать природный сахар, который не разрушает поджелудочную железу и не приводит к инсулиновой недостаточности. К сахарному диабету чаще всего приводит рафинированный сахар, от которого возникает зависимость», — отметила диетолог.
Еще один фактор появления сахарного диабета – сбитый режим сна. Из-за него необходимые гормоны вырабатываются не в полном объеме, что ведет к нарушению контроля за пищевым поведение. А это, в свою очередь, может закончиться ожирением и диабетом, подытожила Королева.
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