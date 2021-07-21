РИАМО - 21 июл. Врач-диетолог Маргарита Королева опровергла слова доктора и телеведущего Евгения Комаровского о том, что диабет не зависит от количества потребляемого сахара. Это заболевание носит мультифакторный характер, сообщает Nation News.

Королева объяснила, что диабет бывает нескольких типов.

«В основном сахарный диабет появляется из-за проблем углеводного обмена. Как следствие, человек страдает от избытка массы тела. Однако бывает и генетически унаследованный сахарный диабет, который связан с дефицитом инсулина в поджелудочной железе», — сказала Королева.

Диабет и проблемы с избыточным весом запускают нарушения метаболических процессов, а также приводят к преждевременному старению.

Эксперт рассказала, как избежать диабета при избытке массы тела.

«Необходимо изменить свое питание, а также придерживаться физической активности. Отмечу, что активным потребителем глюкозы, прежде всего, являются мышцы. Поэтому их необходимо заряжать энергией», — объяснила эксперт.

Королева посоветовала избегать употребления в пищу углеводов: фруктов, кондитерских и хлебобулочных изделий. Лучше всего остановить свой выбор на натуральных и сезонных продуктах. Они помогут наладить работу организма.

«Именно такие продукты позволяют человеку получать природный сахар, который не разрушает поджелудочную железу и не приводит к инсулиновой недостаточности. К сахарному диабету чаще всего приводит рафинированный сахар, от которого возникает зависимость», — отметила диетолог.

Еще один фактор появления сахарного диабета – сбитый режим сна. Из-за него необходимые гормоны вырабатываются не в полном объеме, что ведет к нарушению контроля за пищевым поведение. А это, в свою очередь, может закончиться ожирением и диабетом, подытожила Королева.