РИАМО - 21 июл. Московская полиция возбудила два уголовных дела по факту изготовления поддельных медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщает ТАСС.

«Неизвестный с помощью курьера сбыл в ходе проверочной закупки на Ленинском проспекте две справки о медотводе от вакцинации, выданные городской поликлиникой №5 с заключением «ввиду аллергической реакции по типу отека Квинке», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Второй случай был связан с приобретением сертификатов о вакцинации от Covid-19 для получения QR-кодов для посещения ресторанов.

Уголовные дела возбудили по части 1 и части 5 статьи 327 УК РФ (оборот поддельных документов). За подделку документов злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, а за их использование – штраф до 80 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ или арест до 6 месяцев.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.