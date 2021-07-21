РИАМО - 21 июл. Новая система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС проходит проверку в первых 300 электробусах в столице, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации водитель может оперативно вызвать помощь. Время прибытия группы займет не больше 7 минут. При этом автобус сможет продолжать движение.

Принятая мера экономически эффективна, нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование. Система использует связь 4 крупнейших мобильных операторов и моментально обрабатывает SOS-сигналы.

После успешного тестирования к системе ЭРА-ГЛОНАСС планируют подключить весь московский автопарк общественного транспорта, чтобы сделать поездки безопаснее и комфортнее.