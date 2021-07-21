РИАМО - 21 июл. Самыми необычными вещами, которые забыли пассажиры автобусов «Мострансавто» с начала лета, стали оленьи рога для крепления на стену, вязаная шапочка в виде головы тигра и складной стол-чемодан, всего было забыто более 500 предметов, сообщает пресс-служба АО «Мострансавто».

Всего с начала года в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций «Мострансавто» забыли более 2,5 тыс. вещей. Чаще всего люди забывают транспортные карты «Стрелка», банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича, а также головные уборы, солнцезащитные очки и пляжные принадлежности.

Все забытые вещи хранятся в течение полугода, затем утилизируются. При обнаружении бесхозного предмета нужно сообщить об этом водителю или сотруднику станции.

При потере нужно позвонить в диспетчерскую службу (номер можно уточнить по телефону единой линии связи «Мострансавто» 8 (800) 700-31-13). Чтобы найти вещь быстрее, желательно вспомнить наименование маршрута, направление движения автобуса и ориентировочное время пропажи, а также описать предмет.

При получении вещи нужно предъявить паспорт и расписаться. Несовершеннолетние могут сделать это только в сопровождении родителей.

Пассажиров призывают внимательнее следить за своим багажом.