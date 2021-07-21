РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Инвестор потратил 115 млн рублей на строительство административно-производственного здания фабрики по пошиву детских трикотажных изделий в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Красногорске завершено строительство нового административно-производственного здания фабрики по пошиву детских трикотажных изделий.

«Площадь нового здания компании ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» - 4 430 квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 115 млн рублей. На предприятии будет создано дополнительно 50 рабочих мест», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» работает на территории региона с 2005 года. На предприятии выпускаются детские чулочно-носочные изделия под маркой «Лукоморье». Сейчас на предприятии трудится 47 человек.

Компания использует для изготовления продукции высококачественное сырье с добавлением натуральных и гипоаллергенных материалов. Благодаря современным технологиям вся продукция фабрики имеет высокую износостойкость и отвечает международным стандартам качества.