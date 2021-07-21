РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июл. Энергетики Балашихинского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, 22 июля свет на два часа отключат в микрорайоне 1 Мая, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«22 июля планируется отключение электроэнергии на территории микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха. Энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени с 10:00 до 17:00 для производства ревизии оборудования трансформаторной подстанции №4946. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации жители могут обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.