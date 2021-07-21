РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июл. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Подмосковья завершил проверку по исполнению предписания об устранении нарушений при реконструкции межрайонных очистных сооружений в Щелкове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее генеральный подрядчик допустил нарушения при производстве монолитных работ, а также в части организации строительной площадки. На сегодняшний день все нарушения устранены в полном объеме.

Следующая проверка запланирована на 20 сентября.