РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Более 80% сотрудников Люберецкого окружного управления социальной защиты населения привились от Covid-19, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

Она провела встречу с коллективом управления соцзащиты населения Люберец. В ходе встречи обсудили порядок прохождения вакцинации на территории округа, график работы стационарных пунктов и пунктов вакцинации в поликлиниках, алгоритм предварительной записи и необходимые документы для вакцинации.

«На сегодня приоритетной задачей всех учреждений, работающих с населением, стоит вопрос вакцинации сотрудников. К настоящему моменту в Люберецком ОУСЗН привито уже более 80% трудового коллектива», - отметила Назарьева.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.