РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. В городском округе Мытищи открыли памятник основателю авиации МЧС России Рафаилю Закирову, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония открытия памятника, посвященного заслуженному летчику России, основателю ведомственной авиации Рафаилю Закирову. Ранее он занимал должность начальника управления авиации МЧС России. Закиров скончался после тяжелой болезни 18 июля 2020 года, на 72-м году жизни.

«Рафаиль Шакурович внес огромный вклад в развитие авиации МЧС России. Благодаря его профессионализму, ответственному отношению к работе и энергии получилось сделать многое для развития ведомственной авиации», - отметили в МЧС России.

Под звуки военного оркестра родственники летчика в сопровождении роты почетного караула возложили цветы к новому памятнику и почтили память генерал-лейтенанта минутой молчания. Затем участники мероприятия вспомнили заслуги генерал-лейтенанта и спецоперации, которые проводились под его командованием.

Под руководством Закирова авиация МЧС России в 1995-2011 годах принимала участие более чем в 300 спасательных и гуманитарных операциях международного, российского и регионального характера. В тот же период управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26 с применением водосливных устройств ВСУ-5 и ВСУ-15, борьбы с разливами нефти с помощью ВОП-3, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76 и водосливных устройств ВАП-2, не имеющих аналогов в мировой практике.