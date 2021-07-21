РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым оценил работу испытательной лаборатории Балашихинского водоканала, где проводят анализ питьевой и сточной воды по 40 показателям, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ходе визита в Балашиху Брынцалов ознакомился с тем, как ведутся работы по модернизации системы водоснабжения на территории горокруга по губернаторской программе «Чистая вода», посетил водозаборный узел №2-9, который обеспечивает водой около 20 тысяч жителей микрорайона Железнодорожный и встретился с коллективом Балашихинского водоканала.

«Пять лет мы шли к тому результату, который есть сейчас. Мы реконструировали 13 ВЗУ на территории города. Работа по улучшению качества воды продолжается. Прокладываются новые сети. За прошедшие 5 лет мы выделили 600 млн рублей и эта программа будет продолжена. Она идет по двум направлениям: это Восточная система водоснабжения, которая доведена до Железнодорожного, и Мосводоканал, который заведен на территорию города, эти два решения помогают поставлять необходимый объем качественной воды в Балашиху», - сказал Брынцалов.

Он также ознакомился с работой испытательной лаборатории Балашихинского водоканала, где проводят анализ питьевой и сточной воды. Объект оснащен современным оборудованием, позволяющим определить в воде более 40 показателей. В 2020 году здесь провели масштабную реконструкцию. После капремонта у лаборатории появилось новое дополнительное оборудование, что дает новые возможности для дальнейшего развития объекта.

По словам директора предприятия Николая Говричева, следующий этап развития ВЗУ – установки умягчения воды. Такая установка уже 4 года успешно работает в микрорайоне Северный.

«В этом году запланирована установка умягчения на ВЗУ 2-2 (Южное и Северное Кучино). Конечно, мы хотим расширять зону влияния Восточной системы водоснабжения. Для того, чтобы была возможность проводить промывки системы. Впереди еще много работы по автоматизированию систем, по замене труб. Сейчас замена ведется на улицах Автозаводской, Пролетарской, Носовихинское шоссе», - подчеркнул Говричев.

Осенью 2021 года в Балашихе планируют завершить присоединение всех 9 ВЗУ Железнодорожного к магистральным водоводам.

Реализация программы «Чистая вода» в Подмосковье продолжается по поручению губернатора. Главная задача – улучшение качества водопроводной питьевой воды за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, очистных и насосных станций.