РИАМО - 21 июл. 83-летний изобретатель парфюмерии убил ножом свою 57-летнюю дочь в Ленинском городском округе Подмосковья. ЧП произошло в ЖК «Бутово парк», сообщает kp.ru.

По предварительным данным, отец с дочерью вместе распивали спиртное. Мужчина взял со стола нож и ударил дочь в шею. Она скончалась за 15 минут до прибытия врачей.

Скорая помощь не смогла реанимировать пострадавшую и констатировала смерть. Пенсионера задержали на месте. Его доставили в следственный отдел Следственного комитета России по Московской области.

Подозреваемый - изобретатель в области парфюмерии. Он изобрел, так называемый, фантазийный аромат, который позволяет получать новые ароматы в производстве парфюмерии.