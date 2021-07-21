РИАМО – 21 июл. Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») разработал внутренний порядок управления экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подготовленный экспертами управления устойчивого развития банка документ является тематическим в рамках внедряемой интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (ИСМ), политика которой была утверждена и опубликована в марте 2021 г.

Целью порядка является управление косвенным воздействием МКБ при предоставлении финансирования, что в ESG-стратегии банка и политике ИСМ отнесено к одному из ключевых направлений деятельности.

Документ заменяет действовавшую в банке с 2015 года политику в области управления социально-природоохранными мероприятиями. Он уточняет и приводит в соответствие с международными стандартами политику в части терминологии, процессов оценки, категорирования социально-экологических рисков, а также актуализирует распределение ответственности с учетом появления внутреннего центра экспертизы.

Порядок, как и политика, регламентирует оценку всех входящих банковских сделок и в то же время дифференцирует полноту и формат социально-экологической экспертизы в зависимости от вида финансирования, попадания финансового продукта и услуги под требования применимого международного стандарта.

Управление косвенным экологическим и социальным воздействием является одним из ключевых вопросов для банковского сектора, поэтому МКБ видит необходимость в дальнейшей регламентации данного направления деятельности. Из-за отсутствия подробных актуальных национальных и международных руководств по управлению косвенным банковским воздействием принято решение опираться на апробированные временем международные стандарты ответственного финансирования и в первую очередь — на экологическую и социальную политику ЕБРР как одного из акционеров МКБ.

«Порядок регламентирует не только процессы оценки, но и процессы предотвращения и митигации экологических и социальных воздействий клиентов через разработку управленческих экологических и социальных планов. На каждое выявленное несоответствие и каждую область улучшения клиентам банка будет выдана рекомендация. В диалоге с клиентами будет определен наиболее комфортный формат устранения несоответствий», – прокомментировала первый вице-президент МКБ Юлия Титова. ​

Она добавила, что МКБ обладает достаточным опытом и экспертизой в данном вопросе и ранее заключил ряд сделок как в рамках устойчивого финансирования, так и консалтинговой деятельности с крупными корпоративными клиентами. Прошедшие оценку клиенты банка без дополнительных финансовых затрат получат комплексное представление о своем прогрессе в области устойчивого развития и определят области для улучшения при поддержке специалистов МКБ.